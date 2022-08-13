İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in elini köpek ısırdı! 0:00 / 0:00

AA

İyi Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il ziyaretleri kapsamında geçen hafta Yalova'nın Termal ilçesine gitti. Yalova'ya dönerken konvoydaki bir araç, aniden yola çıkan köpeğe çarptı.

YARALANAN KÖPEĞİ KUCAĞINA ALDI

AA'da yer alan habere göre makam aracından inen Akşener, yaralanan köpeğin veterinere götürülmesi için yanındakilere talimat verdi. Bu sırada kucağına aldığı köpek, Akşener'in elini ısırdı.

KÖPEĞİN SAHİBİNİ ARAYIP ÜZÜNTÜSÜNÜ SÖYLEDİ

Tedbir olarak kuduz aşısı yaptırılan Akşener, programına devam etti, veterinere götürülen köpek ise kurtarılamadı. Akşener, köpeğin öldüğünü haber aldıktan sonra sahibiyle bir araya gelerek, üzüntüsünü iletti.