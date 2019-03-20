İstanbul'un Beykoz'da ilçesinde seçim çalışmalarını yürüten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilk olarak Kavacık'ta esnaf ziyaretinde bulundu.

Akşener, daha sonra Çekmeköy'e geçerek, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun mitingine destek verdi.

Burada konuşan Akşener, "Ekrem kardeşim, niye bu kadar kızdırdın Tayyip Bey'i? Bakın ne Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne Akşener’in fotoğrafı yok. Ben Anadolu'yu gezmekten geliyorum, 47 tane ilçe gezmişim, bir tane belediye başkan adayının resmini görmedim, Tayyip Bey’in fotoğrafı. Türkiye genelinde aday." diye konuştu.

Daha sonra Çekmeköy'den Beykoz'a geçen Akşener, "Açık Hava Toplantısı"nda halka hitap etti.

Akşener, 31 Mart seçimlerinin yerel bir seçim olduğunu hatırlatarak, "Bir yerel seçime gidiyoruz ama sanırsınız ki savaşa gidiyoruz. Bu bir yerel seçim, sakın ola ki birbirinizi kırmayın, sakın ola ki birbirinize düşman olmayınız, sakın ola ki kalp kırmayınız. Sonuçta bir karar vereceksiniz, bir belediye başkanı seçeceksiniz. Beykoz'a kim iyi hizmet edeceks

e onu seçeceksiniz. 31 Mart akşamı da biz buna hepimiz eyvallah diyeceğiz. Öyle de demek durumundayız. Ancak öyle bir sert dille gidiliyor ki, bana, Meral Akşener'e 'PKK'lı' denilebiliyor. Ayıptır be ayıptır." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener, sözlerini şöyle tamamladı:

"11 milyon oy almış CHP seçmenine, 5 milyon oy almış İYİ Parti seçmenine, 1 milyon oy almış Saadet Parti ve DSP seçmenine siz, beka üzerinden, Türkiye'nin milli güvenliği üzerinden 'terörist' diyeceksiniz. Şimdi şunu yapacaksınız, bu kulağı çekeceksiniz. Bu kulak çekilmezse o parmak size sallanmaya devam edecek. Seçmen velinimet olmalı, seçmenin velinimet olabilmesi için de o kulağı çekmelisiniz. Sonuç itibariyle doğru dürüst hizmet gelmesini istiyorsanız, çar-çur, israf edilmemesini, hakkın ve haklının yanında olunmasını istiyorsanız elbette o kulağı çekeceksiniz. Madem ben bu kadar derin PKK'lıymışım neden bana başbakan yardımcılığı teklif ettiniz kardeşim siz? Yalvar yakar niye teklif ettiniz? Bu Türkiye'yi bölen, parçalayan dilin önüne geçmek sizin elinizde. Ben, Beykoz Belediye Başkan Adayımız Murat'a güveniyorum. Beykoz'un parasını israf etmeyecek."