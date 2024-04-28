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        Haberler Gündem İYİ Parti Genel Başkanlığına seçilen Dervişoğlu'ndan teşekkür paylaşımı

        İYİ Parti Genel Başkanlığına seçilen Dervişoğlu'ndan teşekkür paylaşımı

        İYİ Parti Genel Başkanlığına seçilen Müsavat Dervişoğlu, güzel dileklerini ve temennilerini ileten herkese teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 18:56 Güncelleme: 28.04.2024 - 18:56
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        Dervişoğlu'ndan teşekkür paylaşımı
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        Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partisinin 5. olağanüstü kurultayını demokrasi, kardeşlik ve birlik ruhuyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Kurultayın ardından sevinçlerine ortak olarak güzel dileklerini ve temennilerini ileten herkese yürekten teşekkür eden Dervişoğlu, "Aziz milletimiz emin olsun ki, İYİ Parti olarak her gün bir önceki günden daha fazla çalışacak, Türk milletinin gür sesi ve hürriyetin bekçisi olmaya büyük bir inançla, azimle ve kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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