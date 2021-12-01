Akşener'den Bahçeli'ye Yavaş tepkisi 0:00 / 0:00

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor. Akşener, ekonomiye ilişkin görüşlerini aktarırken, "Ekonomimizin Sayın Erdoğan ile imtihanı geçtiğimiz hafta da devam etti. Bu arkadaş utanmadan sıkılmadan faiz sebep, enflasyon neticedir demeye devam ediyor. O cahilce konuştukça dolar zıplıyor, enflasyon artıyor; olan milletimize oluyor" dedi. Akşener, "Bu tezi savunan ciddi bir bilimsel makale yoktur. Bu tezin yanlış olduğunu anlatan makale yok. Bilimsel olarak incelemeye bile gerek duymamışlar. Bu cahillik koca bir ülkeyi bu teze mahkum etmeye devam ediyor" diye konuştu.

"Parası değer kaybederken zenginleşen hiçbir ülke yoktur" diyen İYİ Parti lideri, "Bunlar saçmalamaya devam ediyor. Paranın itibarı milletin itibarı demiştin. Nereden nereye... Bugün memleketi düşürdüğün duruma bak. Bugün gönderdeki bayrağımıza el uzattınız, milli marşımıza el uzattınız, itibarımızı lekelediniz, bağımsızlığımızı tehlikeye atıyorsunuz. Bu sorumsuzluğun neticesinde teslim olmayız dediğin o güçler çiftçilerimizin arsalarını ucuza kapatıyor. Artık yeter, Türkiye sömürge valisiyle yönetilemez. Bu millet, bu iş bilmezliğe daha fazla mahkum edilemez. Türk milleti kimsenin ırgatı değil" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener, "Kasım ayında Plan Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri vardı. İYİ Parti olarak aktif katkı verdik. Arkadaşlarımız 19 önerge verdi, ancak tamamı Cumhur İttifakı tarafından reddedildi. Bu 19 önergenin her biri, milletimizin dertlerinin çözümü için hesapları titizlikle yapılan önergelerdi" dedi. Akşener, "Biz dedik ki, milletimizin sorunları var çözelim, onlar dedi ki millet umurumuzda değil, durmak yok saray sefasına devam dediler" diye konuştu.

"SARAYDAKİ PARALEL EVRENDEN GÖRÜLMÜYOR"

Son dönemde yapılan açıklamaları eleştiren Akşener, "Sayın Erdoğan'ın gözüne girebilmek için saçmalama kabiliyeti önemli bir kriter taşıyor. AK Partililer birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyor. Benzin kuyrukları oluşuyor ama bir vekil çıkıp 'Araç bolluğundan yaşanıyor' diyor. Artık yarım simit satışları başlamış, bir AK Parti yöneticisi 'Bizden önce dağlarda aç yaşayan insanlar vardı' diyor. Anneler bebeklerine mama alamazken, birisi çıkıp soğan-ekmek edebiyatı yapıyor. Mesela yangın tüm haneyi yakarken Sayın Erdoğan, 'Afganistan ekonomisini ayağa kaldırmamız lazım' diyor. Milletimiz ne yaşarsa yaşasın sarayın paralel evreninden görülmüyor, duyulmuyor" diye konuştu.

BAHÇELİ'NİN YAVAŞ HAKKINDAKİ SÖZLERİNE TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik sözlerine tepki gösteren Akşener şunları söyledi:

"Millete düşman bu iktidarın küçük ortağı vatandaşa hizmet edenlerle uğraşıyor. Sayın Bahçeli dün Sayın Mansur Yavaş'ı tehdit etti. Yok öyle yağma Sayın Bahçeli. Mansur Yavaş'ın arkasında biz varız, Ankaralılar var. Yalana, talana, yoksulluğa ses çıkarmayacaksınız, tek derdi Ankara'ya hizmet olan belediye başkanımızı tehdit edeceksiniz. Ayıptır. Siz küçük ortaksınız utanmadan salon basma peşindesiniz. Tehdit ile hakaret ile gündem saptırma peşindesiniz. Millet sizin peşinizde, siz sandıktan kaçma derdindesiniz. O sandık elbet milletin önüne gelecek. O zaman nefesi de iradeyi de göreceksiniz."

"ENFLASYON YÜZDE 50,7"

Yalova'ya yaptığı ziyaret hakkında bilgi veren Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü.

"Akaryakıt kuyruğu var, ekmek kuyruğu da var. Kotalı satışlar var mı, var. Önlenemeyen fiyat artışları var mı, var. Sayın Erdoğan ve arkadaşları gerçek durumu görmezden gelseler de kur da enflasyon da almış başını gidiyor" dedi. İYİ Parti milletvekilinin pazar alışverişini paylaşan Akşener, "Bir sene önce 558 lira yaptıkları alışverişi 871 liraya yaptı. Enflasyonu yüzde 50,76 olarak hesapladık. Biliyoruz ki Tayyip Bey'i üzmeyen istatistikler kurumu, elinden geleni ardına koymayacak. Gizlenen gerçeklerden saray memnun olacak ama milletimizin gerçekleri değişmeyecek" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET

Asgari ücrete de değinen İYİ Parti lideri, "Asgari ücret artık geçinme ücreti konumunda. SGK'nın 2020 verilerine göre 15,2 milyon çalışanımızın 6,4 milyonu asgari ücretli. Asgari ücret konusunu siyasi rekabete meze yapmak vicdansızlıktır. Yetkiyi aldığımızda asgari ücreti belirlerken çeşitli makro göstergeleri temel alan sağlıklı bir model benimseyeceğiz. Biz diyoruz ki asgari ücret en az 4 bin lira olmalıdır. İşverenimiz için bu maliyet karşılanabilir değil. Bizim asgari ücretimiz brüt ücretin yüzde 22 artırılıp, çalışanlarımıza 555 lira ek ödeme yapılarak ele geçen ücretin net 4 bin lira olmasıdır" ifadelerini kullandı.