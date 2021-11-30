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MHP lideri Bahçeli'nin Mansur Yavaş ile ilgili sözlerine CHP’den yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili sözleri nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, "Mansur Yavaş Ankara’nın seçilmiş belediye başkanıdır. Mansur Yavaş’ın arkasında Ankara halkının ve Millet İttifakı’nın nefesi vardır" şeklinde yanıt verdi

Son dakika: Mansur Yavaş ile ilgili sözlere CHP’den yanıt
Mansur Yavaş ile ilgili sözlere CHP’den yanıt
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HABERTURK.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısının ardından, Alparslan Türkeş'i anma töreninde yaşanan olaylar hakkında, "Üzücü olaylar yaşandı. MHP olarak, konunun üzerinde duruyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın elinin altında geliştiği hakim. Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında ülkücü nefes vardır" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun da, Bahçeli’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile ilgili sözlerine yanıt verdi.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada, Yavaş’a destek verirken, Bahçeli’ye, “Anlaşılıyor ki ülkemizi her alanda uçuruma sürükleyenler, artık tehdit dilinden medet umacak hale gelmiştir. Bu durum açıkça acizliktir” dedi. Torun, Bahçeli’nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile ilgili sözlerine şu yanıtı verdi:

"ARKASINDA HALKIN NEFESİ VAR"

"Sayın Mansur Yavaş Ankara’nın seçilmiş belediye başkanıdır. Mansur Yavaş’ın arkasında Ankara halkının ve Millet İttifakı’nın nefesi vardır. Anlaşılıyor ki ülkemizi her alanda uçuruma sürükleyenler, artık tehdit dilinden medet umacak hale gelmiştir. Bu durum açıkça acizliktir.

"ASIL KAOS ARAYAN TEHDİT DİLİNİN SAHİPLERİDİR"

Bu tehdit dilinden şimdiye kadar kimseye fayda gelmemiştir, bundan sonra da gelmeyecektir. Sayın Bahçeli ayrıca grup konuşmasında, ‘kaosa yatırım yapanlar, provokasyon nöbetine girenler akıllarını başlarına devşirsinler’ demiş. İşte asıl kaos arayan bu tehdit dilinin sahipleridir. Seçilmiş belediye başkanımızı tehdit etmeye kalkanlar, önce haddini bilmelidir.

"HİÇBİR BAŞKANIMIZI TEHDİTLERE YEDİRMEYİZ"

Bahçeyi şunu açık ve net olarak bilmelidir, CHP olarak hiçbir belediye başkanımızı bu tehdit diline yedirmeyiz. Eşkıyalığa yeltenenlere de asla pabuç bırakmayız."

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