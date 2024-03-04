İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz, Habertürk'te soruları yanıtladı.

Yılmaz'ın konuşmasından öne çıkanlar...

"BİZİM AÇIMIZDAN GAYET GÜZEL, GAYET VERİMLİ"

Ordu'nun havası İstanbul'a nazaran çok daha sıcak ve samimi. Sıcaklıktan kaynaklı bir samimiyet var. En azından üşümüyorsunuz. Benim de yaklaşık 35, 36 gündür seçim çalışmalarım devam ediyor. Son 26 gün bizim açımızdan gayet güzel, gayet verimli. Hemşehrilerimizle 6 yıl aradan sonra kaldığımız yerden devam demek suretiyle oluşturduğumuz sloganımızla birlikte gitmediğimiz, ulaşmadığımız, tokalaşmadığımız, merhaba demediğimiz hemen hemen hiçkimseyi bırakmama kaydıyla bu iki aylık takvimi bitirmiş olacağız. Niyetimiz bu çerçevede.

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"YAPILAN ANKETLER SONUCUNDA ADAY OLMAYA KARAR VERDİM"

2014 yılında ben İstanbul 3. Bölge Milletvekiliyken Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştim. Benimle birlikte Ordu'nun 20 ilçesinin tamamını almak suretiyle Türkiye'de rekor bir sonuca imza atmıştık. O zamanda ittifak yoktu. İttifak olmadan yüzde 55'lik bir oy oranıyla rekor bir oy oranıyla seçilmiştik. Çok başarılı hizmetlere imza attık. Fakat siyasetin karar vericilerin iç dengesi iç mekanizması sebebiyle birileriyle bazılarıyla olan sürtüşmeler sebebiyle birileri dediğim şu anda Türkiye'nin ikinci koltuğunda oturuyor. Sürtüşme sebebiyle bir münakaşa bir kavga ortamı oluşacaktı. 2018 yılının Eylül ayında böyle bir karar alma durumunda kaldık. Parti bize o dönemde böyle bir düşünce istek olduğunu söyleyince bende süreci fazla germeden rahat olsun hem parti hem şehrimiz kaybetmesin diye kendi irademizle ayrılmaya karar verdik. O tarihten bu yana da yaklaşık 6 yıllık süreçte hem siyasetle hem sosyal medya bölümünde hem de aktif siyasetin arazi bölümünde hiç bir araya gelmedik, bulunmadık. Ta ki temmuz ayına kadar, şahsımıza yönelik çok ciddi bir teveccüh olunca yaptırdığımız anketler özellikle burada yaptığımız Ordu günlerindeki açıklamalarımız sonrası siyasete kayıtsız kalamayacağımızı Ordulu hemşehrilerimizin bu ilgisine kayıtsız kalamayacağımızı belirtmek suretiyle bir adaylık sürecini başlattık. Bu adaylık sürecinde de İYİ Parti bize kapılarını sonuna kadar açmak suretiyle bizzat Meral Hanım aramak suretiyle. Teklif eski milletvekili bir arkadaşımız üzerinden geldi. En son Meral Hanım arayarak beraber çalışmaktan onur duyacağını söyledi ben de kendimi zaten fikren de yakın hissettiğim bu partiden girmek suretiyle inşallah 31 Mart seçimlerinin temelini atmış olduk. Yaptığımız çalışmalar, arazideki hakimiyetimiz, şehir insanının bize bakışı, bizden sonra 6 yıl içinde gelenlerin koltuğu dolduramaması, ilçeleri ziyaret edememeleri, hizmetlerindeki aksaklıklar nedeniyle şu anda tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği ciddi bir teveccüh oluştu. İnşallah bu teveccüh nihayetinde de 31 Mart seçimleri sonrası sandıklar açıldığında ortaya çıkacak sonuç hem Ordu hem Türkiye açısından bazı şeylerin yeniden başlamasına sebep olur.