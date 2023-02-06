İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan deprem açıklaması

AA

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Depremin ardından sabah saatlerinde partide bir kriz masası oluşturulduğunu, illerde de bu merkeze bağlı koordinasyon merkezleri kurulduğunu ifade eden Zorlu, karşı karşıya olunan bu büyük yıkımı yerinde tespit ederek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, bugün siyasetin susacağı, insanlığın, yurttaşlığın konuşacağı çok önemli bir gün olduğunu belirterek, "Milletleri millet yapan böyle acılarla yüzleşmek ve birliktelik içinde bunu atlatabilmektir. İYİ Parti olarak bütün kademelerimizle bu hassasiyet içinde tarihi süreci, hep birlikte devlet ve millet uyumuyla vatandaşlarımızın birlikteliğiyle aşmaya çalışacağız." diye konuştu.

Zorlu, bu süreçte teyitli ve doğru bilginin önemine işaret ederek, "Kirli bilgilere ve olası dezenformasyon çabalarına karşı da çok dikkatli olmak, bizim için esas konulardan biri." dedi.

Oluşturulan kriz masası çerçevesinde şu ana kadar 6 ilde ana depoları oluşturduklarını aktaran Zorlu, 3 bin battaniyenin bu depolardan birine ulaştırıldığını bildirdi.

Kürşad Zorlu, çok sayıda vatandaştan destek ve talep çağrısı geldiğini kaydederek, şunları paylaştı:

"0 312 407 00 01 numaralı hattımızdan kriz masasına vatandaşlarımız 24 saat ulaşabilir. Şu anda belirlenen ihtiyaçların envanterini çıkarıyoruz. Bu ihtiyaçlar çerçevesinde yardımları çok kısa süre içinde göndermeyi umut ediyoruz. Bilhassa çadır, battaniye, uyku tulumu, kışlık kıyafet ve katalitik denilen tüple çalışan soba ve ısıtıcıların temini çok önemli. Ayrıca başta çocuk bezi olmak üzere hijyen malzemeleri, aydınlatıcı fener, pil, konserve gıdalar, su da vatandaşlara hızla ulaştırmamız gerekenler arasında yer alıyor. Özellikle ilaç sıkıntısıyla da karşı karşıya kalınabilir. Bunun için ateş düşürücüler, antibiyotikler, ağrı kesiciler de sahada ihtiyaç duyulan malzemelerdir. Vatandaşların yardım ederken, bu ihtiyaçlar üzerinde yoğunlaşmasını rica ediyoruz."

İYİ Parti'li Zorlu, özel sektörle de irtibat halinde olduklarını vurgulayarak, vinç, kesme aracı gibi ekipmanların da belediyeler dışında özle sektörden temin edilebilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Hasar görmemiş devlet ve özel okullar ile hizmetlerin aksamasına mahal vermeyecek şekilde hasar görmeyen kamu binalarının, barınma ihtiyacının karşılanabilmesi için vatandaşların hizmetine sunulması gerektiğini ifade eden Zorlu, "Bütün bu kamu kuruluşlarının hızlı bir şekilde envanteri çıkarılarak, bu geceden itibaren halkımızın kullanımına açılmasını sağlıklı ve katkı sağlayıcı olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

"BÜYÜK GENÇLİK BULUŞMAMIZ İPTAL EDİLDİ"

Zorlu, bir gazetecinin Genel Başkan Meral Akşener'in deprem bölgesine gidip gitmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine, şu yanıtı verdi:

"Sayın Genel Başkanımız, bilhassa Gölcük Depremi'ni birebir yaşamıştır. Özellikle birkaç gün içerisinde bölgede göçük altındaki kişilerin çıkarılması, enkazın kaldırılması çok teknik ve hassasiyet isteyen bir iştir. Buradaki çalışma koşullarını göz ardı etmeden, bunu dikkate alarak şu anda böyle bir seyahat olmayacak. Biraz daha önümüzü görebildiğimiz dönemle birlikte belki birkaç gün sonra diyebileceğimiz bir aralıkta böyle bir ziyaret gerçekleşebilir, ama bugünden yarına bunun gerçekleşmeyeceğini ifade etmeliyim."

TBMM'nin çalışmalarına da ara verildiğini hatırlatan Zorlu, bu hafta grup toplantılarının yapılmayacağını, il başkanları ve belediye başkanları ile gerçekleştirecekleri toplantıların da iptal edildiğini aktardı.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, "Değişiklik olmazsa seyahat planına dayalı olarak da Genel İdare Kurulu ve milletvekillerimizle olan görüşmelerimizin gerçekleşmesi muhtemel gözüküyor. Böyle bir felaket karşısında 18 Şubat'ta düzenlemeyi planladığımız Büyük Gençlik Buluşmamız da Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla iptal edildi." bilgisini verdi.