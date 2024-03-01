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        İYİ Parti Tokat adayının adaylığı düşürüldü

        İYİ Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Şeref Menteşe'nin adaylığı 2019 yılında aldığı ceza nedeniyle Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) düşürüldü. Duruma itiraz eden Menteşe, YSK'dan gelecek haberi bekliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 00:13 Güncelleme: 01.03.2024 - 00:13
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        İYİ Parti Tokat adayının adaylığı düşürüldü
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        İYİ Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Şeref Menteşe’nin adaylığı, 2019 yılında almış olduğu ceza nedeniyle Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) iptal edildi. İtiraz dilekçesi yazan Menteşe, YSK'dan gelecek haberi bekliyor.

        Konuyla ilgili parti binasında açıklama yapan İYİ Parti Tokat İl Başkanı Erkan Er, “Alınan Yüksek Seçim Kurulu kararının tartışmasını sadece Tokat halkının vicdanına havale ediyoruz. Karşısına çıkıp konuşamayanlar, adayımızın vizyonunun karşısında söyleyecek laf bulamayanlar alınan bu kararla birlikte çok rahat ettiler."

        YENİ ADAY İDDİALARINA YANIT

        "Son iki gündür partimizin yeni bir adayla yola devam ettiğine dair çıkan haberlerin hiçbirinin aslı astarı yoktur. Elbette biz farklı isimlerle istişare ettik, görüştük, görüşüyoruz. İYİ Parti tabii ki adaysız kalmayacak. Ancak bizim adayımızla alakalı Seçim Kurulu kesin kararı açıklayana kadar bizim bir aday belirleyip sunmak en hafif deyimiyle büyük bir dezenfektesizliktir. Kimlerin hangi maksatla yaptığını bilmiyoruz. Ancak yeni adayın belirlenmesi sürecinde bundan sonra başlıyoruz. En kısa zamanda da sonuçlandıracağız. Yüksek Seçim Kurulu bize bir süre tanıdı. Bu süre zarfında partimizin yetkili organlarıyla istişare yapacağız. Genel merkezimize arz edeceğiz. Buradan gelecek talimat doğrultusunda da yeni adayımızla sizlerin huzurlarına çıkacağız" dedi.

        Fotoğraf: İHA

        "TARAFIMA TEBLİĞ EDİLMİŞ RESMİ BİR YAZI YOK"

        İYİ Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Şeref Menteşe ise, "Kapalı kapılar arkasında istediğini konuşup yüz yüze gelince kameraların önüne gelince de hiçbir şey yokmuş gibi davranan bir zihniyetin karşısında dimdik ayağa kalktık. Evet, yapmış olduğumuz bu çalışmanın çok rahatsız ettiğini gördük. Elbette ki yargı bir karar verir. Halihazırda tarafıma tebliğ edilmiş resmi bir yazı yoktur. Sadece bunu fırsata çeviren goygoycular var. Ve en önemlisi de siyasi nezaketten nasibini alamamış soytarılar var. Bunlar ise Türk yargısına olan saygıyı ortadan kaldırdıkları gibi insana olan saygıyı da yok ettiler."

        "Doktor Şeref Menteşe'nin adaylığı düştü haberi bir yalandır. Şeref Menteşe'nin adaylığıyla alakalı istenilen bir evrak var. Bu evrakı biz resmi olarak da paylaştık. Her yerde de paylaşırız. Buna karşılık da bizim verdiğimiz anayasa hukukçuları tarafından hazırlanmış resmi bir savunmamız var. Ben Tokat'ın derdiyle dertlendim. Çare ürettim ve bu milletin huzuruna çıktım. Beni durdurmak için hukuk ve hak gaspı yapılmasına seyirci kalmam mümkün değildir. Ancak bizim adaylığımızı düşürseler de ağzımızı bantlayamazlar. Gözümüzü kapatamazlar. Biz Tokat'ın sorunlarını dillendirmeye devam edeceğiz."

        YSK'DAN YANIT BEKLENİYOR

        Türkiye'deki seçim kanunu 51,1,2,3. maddesi açık ve net bir şekilde diyor ki eğer ki bir infaz varsa ve bu infaz devlete karşı işlenmiş bir suç değilse, yüz kızartıcı bir suç değilse, evrak sahtekarlığı değilse diyor itikaf suçu değilse diyor sıralıyor. Bunların infazı bittiği gün seçme ve seçilme hakkına kavuşur diyor. Ben bu evrakı size belge olarak da bırakacağım. İstediğiniz gibi fotokopisini alıp orada bakabilirsiniz. Bununla alakalı bir şikayetinizi seçim kurulumuza verdik. Bize ulaşan habere göre yarın görüşülecek. İtirazımız görüşülecek. Hala diyorum ben İYİ Parti'nin Tokat Belediye Başkan adayıyım. Bununla alakalı süreci Yüksek Seçim Kurulu karara bağlayacaktır” dedi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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