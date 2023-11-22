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        Haberler Gündem Ankara İyi Parti, Ümit Dikbayır'dan savunmasını istedi

        İyi Parti, Ümit Dikbayır'dan savunmasını istedi

        İyi Parti, Disiplin Kurulu'na sevki gerçekleştirilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında, soruşturma başlatılmasına, savunmasının istenmesine ve tedbir talebinin kabulüne oy birliğiyle karar verildiğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 19:56 Güncelleme: 22.11.2023 - 19:56
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        İyi Parti, Ümit Dikbayır'dan savunmasını istedi
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        İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından, tüzüğümüzün 4 ayrı maddesinin ihlali konusunda kesin ihraç ve tedbir talebi istemi ile Disiplin Kurulu'na sevki gerçekleştirilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında, soruşturma başlatılmasına, savunmasının istenmesine ve tedbir talebinin kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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