İYİ Parti'den ihracı istenen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM Başkanlığı'na dilekçe verdi.

DHA'nın haberine göre İYİ Parti´de kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu´na sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, TBMM Başkanlığı'na verdiği dilekçede, "Hakkımdaki iddia ve ithamlara ilişkin olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı vasıtasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunarak konunun yargı tarafından incelenmesi ve soruşturulması için avukatım tarafından başvuruda bulunulmuştur" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyen Dikbayır, şunları kaydetti: "Anayasanın 83'üncü Maddesinin ikinci fıkrası gereğince 'Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclis'in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.' Anayasanın amil hükmü gereği bu ihbara konu oluşturan hususların yargı makamlarınca soruşturulabilmesi ve gereği işlemlerin ifa edilebilmesi için yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hususunda gereği işlemlerin yerine getirilmesi hususunu Yüce Makamınızdan saygılarımı arz ederim."

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "Müşterek Disiplin Kurulumuz 22 Kasım 2023 tarihinde toplanarak; Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından, tüzüğümüzün 4 ayrı maddesinin ihlali konusunda kesin ihraç ve tedbir talebi istemi ile Disiplin Kurulu’na sevki gerçekleştirilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında soruşturma başlatılmasına, savunmasının istenilmesine ve tedbir talebinin kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.