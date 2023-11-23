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        Haberler Gündem İYİ Partili Turhan Çömez’den Mehmet Şimşek’e soru

        İYİ Partili Turhan Çömez’den Mehmet Şimşek’e soru

        İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, bir süre önce tutuklanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile ilgili sorular yöneltti.

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        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 17:56 Güncelleme: 23.11.2023 - 17:56
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        İYİ Partili Çömez'den Mehmet Şimşek'e soru
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        İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle bir süre önce tutuklanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan hakkında yeni bir soru önergesi verdi.

        Soru önergesi ile ilgili sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Çömez, Ayhan Bora Kaplan’ın kredi değerlendirme notunun C3 ve C4 olan şirketlerine Vakıfbank’tan teminatsız 600 milyon TL kredi verildiği ve bu kredinin geri ödenmediği iddiasının doğru olup olmadığını sordu.

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