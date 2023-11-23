İYİ Partili Turhan Çömez’den Mehmet Şimşek’e soru İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, bir süre önce tutuklanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile ilgili sorular yöneltti.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle bir süre önce tutuklanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan hakkında yeni bir soru önergesi verdi.

⁉️Maliye Bakanı @memetsimsek e yeni sorular;

💰Ayhan Bora Kaplan’ın, değerlendirme notu C3 ve C4 olan, yani kredi verilmesi mümkün olmayan şirketlerine,

💰Vakıf Bank’tan,

💰Teminatsız,

💰600 milyon Lira kredi verildiği,

💰Ve bunun geri ödenmediği,

👉Doğru mu?

Cevabı biz… pic.twitter.com/UDUXKO4xM2 — Op Dr Turhan Comez (@ComezTurhan) November 23, 2023

Soru önergesi ile ilgili sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Çömez, Ayhan Bora Kaplan’ın kredi değerlendirme notunun C3 ve C4 olan şirketlerine Vakıfbank’tan teminatsız 600 milyon TL kredi verildiği ve bu kredinin geri ödenmediği iddiasının doğru olup olmadığını sordu.