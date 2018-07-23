İYİ Partili Ümit Özdağ: Meral Akşener'i yeniden aday göstereceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam Twitter hesabından yaptığı açıklama ile seçimli kurultay kararı aldığını ve genel başkan adayı olmayacağı duyurdu.

BBC Türkçe'ye konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ ise, 'Türkiye'nin Akşener'e ihtiyacı var' dedi ve Akşener'i yeniden genel başkan adayı göstereceklerini açıkladı.

Akşener paylaşımında, "Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum" demişti.

https://twitter.com/meral_aksener/status/1021071608239349760

20-22 Temmuz'da Afyonkarahisar'da düzenlenen parti çalıştayı sonrasında Akşener'in kongre ve tekrar aday olmama kararı parti içinde hareketliliğe neden oldu.

Akşener'in aday olmama kararına ilişkin açıklama yapan İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Bizler, Meral Akşener'i, tüm teşkilatlarımız ile birlikte olağanüstü kongrede aday göstereceğiz" dedi.

Öte yandan İYİ Parti kurucularından Kayseri Milletvekili adayı Fatih Eryılmaz, "İYİ Parti'den istifa ediyorum. Gerekli açıklamayı daha sonra yapacagım" ifadelerini kullandı.

Parti grup başkanı Ahad Andican, seçimli kongre kararının 'parti kadrolarının yenilenmesi ve güven tazelemesi' amacıyla alındığı değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti İstanbul ilçe örgütleri ise kararın ardından Akşener'in evinin önünde oturma eylemi başlattı ve Akşener'in tekrar aday olması için çağrıda bulundu.

Akşener'in çalıştay sırasında seçim sonuçlarına ve milletvekili aday listesine getirilen eleştiriler sonucu istifa ettiği iddia ediliyor.

İYİ Parti'nin bir ay içinde kongreye gitmesi bekleniyor.

Ümit Özdağ: Akşener'in arkasında duracağız

Bursa üçüncü sıradan milletvekili adayı gösterilen Adnan İslamoğlu, seçim sonrası Twitter hesabından Akşener'e, "Yola çıktık, yarı yolda bıraktın… madam, sen seçim kaybetmedin, sana olan inanma duygusunu yok ettin…" demişti.

Akşener çalıştay sırasında kurmaylarını, bu paylaşımdaki 'madam' ifadesi karşısında 'kendisini yalnız bırakmak ve savunmamak' ile eleştirdiği öğrenildi.

BBC Türkçe'ye konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Akşener'in genel başkanlık kararında bu kırgınlığının etkili olduğunu söyledi:

"Genel başkanın esas kırgınlığı atılan bir tweetteki çok ağır hakaretle ilişkili. Daha önce kendisine yönelik çok seviyesiz, eleştiri bile diyemeyeceğimiz bir paylaşıma çok kızdı ve kızgınlığını bu şekilde istifa ederek gösterdi. Fakat biz bunu kabul etmiyoruz. Bu olacak bir şey değil. Genel başkanı tekrar aday gösterip seçeceğiz."

"5 milyon oy almış bir parti söz konusu. Seçmenin İYİ Parti'ye beslediği büyük bir ümidi var. Genel başkana da büyük bir inanç var. Biz Türkiye'nin genel başkana ve İYİ Parti'ye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz ve arkasında duracağız."

'Biz başka partilerin koltuğu altına girmedik'

Özdağ, İYİ Parti'nin seçim sonuçlarına yöneltilen eleştirileri şöyle değerlendirdi:

"Biz başka partilerin koltuğu altında girip hiç bir çalışma yapmadan iktidar paydası olup sevindirik olan bir parti değiliz, iktidar iddiasıyla yola çıktık. O nedenle bu sonuç bizi mutlu etmedi."

"Ama biliyoruz ki biz 400 m engelli koştuk, iktidar ise 100 m koştu. Başarının ve başarısızlığın bir de böyle bir ölçütü var bizim için. Genel başkana da bu çerçevede önümüzdeki dönemde görev düşüyor. Bu görevi yerine getireceğine inanıyoruz ve destek oluyoruz."

Özdağ, İYİ Parti Milletvekillerinin MHP'ye geçmesi iddialarına ilişkin ise, "Hiç kimse bir yere gitmez, herkes görevinin başında" şeklinde yanıt verdi.

Öte yandan İYİ Parti Milletvekilleri bugün saat 11.00'de parti genel merkezinde toplanma kararı aldı. Milletvekillerinin toplantı sonrası bir açıklama yapması bekleniyor.

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