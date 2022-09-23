İYİLİK 11. BÖLÜM ÖZETİ

Murat arsa konusunda annesine karşı kendisini koruduğu için Neslihan’a müteşekkirdir. Neslihan kocasını koruyan eş rolü oynayarak hem Murat’ın güvenini kazanmış hem de Damla’ya karşı Damla’nın hiç beklemediği bir yerden zafer kazanmıştır. Neslihan son kozunu oynar ve Damla’ya annesini kurtarabilecek belgelere karşılık Murat’ı teklif eder. Murat’tan umudunu kesen Damla, Neslihan’ın teklifini kabul eder. Murat, tüm bunlardan kurtulabilecek midir?