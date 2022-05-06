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İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı!

Çarpışma, Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Babamın Günahları, Babaların Babası ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi yapımlarda rol alan İsmail Demirci oyunculuğuyla beğeni topluyor. Son olarak Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Aslıhan Güner ile başrolü paylaşan İsmail Demirci, dizideki Kuzey Mollaoğlu rolüyle hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde FOX Tv ekranlarında yayınlanan İyilik dizisinde Hatice Şendil ve Sera Kutlubey ile başrolü paylaşan İsmail Demirci’nin eşini görenler şaşkına döndü. Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı.

  • 01
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?

    Oyunculuğuyla beğeni toplayan İsmail Demirci; Çarpışma, Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Babamın Günahları, Babaların Babası ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi yapımlarda boy gösterdi.
  • 02
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?

    Son olarak Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Aslıhan Güner ile başrolü paylaşan İsmail Demirci, dizideki Kuzey Mollaoğlu rolüyle hafızalara kazınmıştı.
  • 03
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?

    Şimdilerde FOX Tv ekranlarında yayınlanan İyilik dizisinde Hatice Şendil ve Sera Kutlubey ile başrolü paylaşan İyilik’in Murat’ı İsmail Demirci’nin eşini görenler şaşkına döndü. 
  • 04
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?

    Demirci’nin eşi ünlü oyuncu Hande Soral çıktı. 
  • 05
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?

    İşte, İsmail Demirci'nin eşi Hande Soral Instagram paylaşımları ve hayatı…
  • 06
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?

     

    İSMAİL DEMİRCİNİN EŞİ HANDE SORAL KİMDİR?

    2 şubat 1987 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. 

     
  • 07
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?

    Bensu ve Bedirhan adında ikiz kardeşleri var ve Soral gibi oyunculuk yapıyorlar. 
  • 08
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?

    İlkokul ve ortaokulu Bursa'da bitirdi. Lise öğrenimini yine Bursa'da olan İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nde tamamlayıp, Üniversite öğrenimi için İstanbul'a geldi ve Bilgi Üniversite'sinin Psikoloji bölümünde eğitimini tamamladı.
  • 09
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?

    Oyunculuğa izleyici olarak gittiği Komedi Dükkanı'nın bir bölümünde sahneye konuk oyuncu olarak çıkmış ve program bitiminde yapımcı tarafından oyunculuk yapması konusunda teklif almıştır.
  • 10
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?

    HANDE SORAL ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

    2008 Komedi Dükkanı Kendisi - Hande Soral 2.Sezon Konuk Oyuncu, Televizyon dizisi

    2008 - 2011 Küçük Kadınlar Armağan Gezici Başrol Oyuncusu, Televizyon Dizisi
  • 11
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?

    2010 Gecekondu Kendisi - Hande Soral Televizyon programı

    2011 Bir Günah Gibi Figen Yardımcı Oyuncu, Televizyon dizis
  • 12
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?

    2012 - 2013 Alev Alev Ümran Başrol Oyuncusu, Televizyon dizisi

    2013 Fatih Gevherhan Sultan Başrol Oyuncusu, Televizyon dizisi
  • 13
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?

    2014 Çalıkuşu Azelya Yardımcı Oyuncu, Televizyon dizisi

    2014 Yılanların Öcü Fatma Başrol Oyuncu, Televizyon dizisi
  • 14
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?

    2014 Birleşen Gönüller Cennet Başrol Oyuncu, Sinema filmi

    2016 Kalbim Yangın Yeri Leyla Başrol Oyuncu, Televizyon dizisi
  • 15
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?

    2017 Evlat Kokusu Zeynep Başrol Oyuncu, Televizyon dizisi

    2017 İsimsizler Handan Başrol Oyuncu Televizyon dizisi
  • 16
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?

    2018 - 2019 Diriliş Ertuğrul Ilbilge Başrol Oyuncu Televizyon dizisi

    2020 Müstakbel Damat Başrol Oyuncusu, Sinema filmi
  • 17
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?

    İYİLİK’İN MURAT’I İSMAİL DEMİRCİ KİMDİR?

    İsmail Demirci, 13 Kasım 1984'te Ankara'da doğdu.
  • 18
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?

    2009 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. 
  • 19
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?

    Kurtlar Vadisi Pusu'da Erkan karakteri ile tanındı.
  • 20
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?

    İSMAİL DEMİRCİ'NİN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

    Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Kuzey Mollaoğlu)

    Çarpışma (Galip) 2018
  • 21
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?

    Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Şehzade Orhan) (2018)

    Babamın Günahları (2018) (Reha)
  • 22
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?

    Babaların Babası (2016) (Berk Çetin)

    Muhteşem Yüzyıl Kösem (Kemankeş Kara Mustafa Paşa) 2016-2017
  • 23
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?

    Fabrika Kızı (dizi)(Ferhat) 2015

    Serçe Sarayı 2015 (Ramazan)
  • 24
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?

    Tut Sözünü 2014

    Reaksiyon(Tekin)2014
  • 25
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?

    Kurtlar Vadisi Pusu(Erkan) 2012-2013

    Ben Onu Çok Sevdim (Avukat Talat) 2013-2014
  • 26
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?

    Mor Menekşeler (Harun) 2012

    Anneler ile Kızları (Sedat) 2011
  • 27
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?

    Sessiz Gece

    Türkan(Asistan Doktor Mehmet)

    İki Aile
  • 28
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?
  • 29
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?
  • 30
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?
  • 31
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?
  • 32
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?
  • 33
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?
  • 34
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?
  • 35
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?
  • 36
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?
  • 37
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?
  • 38
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?
  • 39
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?
  • 40
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?
  • 41
    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İyilik dizisinin Murat’ı İsmail Demirci’nin eşi ünlü oyuncu çıktı! İsmail Demirci’nin eşi kimdir?

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