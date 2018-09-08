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'Görüntülerde kendimi gördüğümde çok üzüldüm'
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İyilik yaptı başına gelmeyen kalmadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde camdan atlayan kediyi çaldıkları iddia edilen ve bu anları güvenlik kamerasına yansıyan gençlerin gerçek niyeti ortaya çıktı. Aslında kediyi başına bir şey gelmemesi için korumaya alan gençler Casper'ı sahibi Ali Koyun'a teslim etti. Baştan polise şikayetçi olan Ali Koyun ise gençlerin gerçek niyetini öğrenince şikayetinden vazgeçip onlardan özür diledi.

08.09.2018 - 11:22 | Güncelleme:

Ali Koyun’a ait Casper isimli kedi Atatürk Bulvarı üzerindeki evin penceresinden atlayıp firar etti. Bir süre kapının önünde duran kedi yoldan geçen hayvansever iki gencin dikkatini çekti. İHA'nın haberine göre, köşede duran kediyi alıp almamak hususunda tereddüde düşen gençler, daha sonra buldukları kutuya koyup ayrıldılar. Olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, gençlerin kediyi "başına bir şey gelmesin" diye aldığı ortaya çıktı.

GENÇLERDEN ÖZÜR DİLEDİ

Hayvansever gençler, kediyi sahibine teslim ederken, kedisine kavuşan Alican Koyun, "Güvenlik kayıtlarına ilk baktığımızda iki arkadaşın kediyi götürdüğünü gördüğümüzde normal olarak canımız da acıdığı için "çalındı" diye düşündük. Kedinin sahipsiz olduğunu düşünüp zarar verilmemesi için götürmüşler. Son günlerde hayvanlara yönelik şiddet olaylarını izliyoruz. Ama bu gençler duyarlı davranmışlar. Ben de kendilerini gördüm ailesiyle tanıştım, gayet iyi niyetli insanlar. Kendileri de kusura bakmasınlar. Biz de bu niyetle aldıklarını bilemezdik. Kendilerinden özür dilerim. Kedimizi getirdikleri için şikayetimden de vazgeçtim. Genç arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

İYİLİK YAPARKEN BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Kediyi alan Dilanur Şen ise o gün arkadaşı Eray Çakan ile birlikte işe gittiklerini belirterek, "Kedinin orada durduğunu gördük. İki üç kez sevdik, sokak köpekleri ve kötü niyetli insanların zarar vermemesi için eve götürdük. Bir kaç gün sonra haberleri gördüm, kedinin sahibi Ali abiye ulaştım ve teslim ettim. Görüntülerde kendimi gördüğümde adımın böyle bir olaya karıştığı için çok üzüldüm. Çünkü ben daha 18 yaşındayım. Üzülmemek elde değil ve gerçekten de hayvanları çok seviyorum" diye konuştu.

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