Izabel Goulart ve Kevin Trapp çifti St. Barth sahilinde görüntülendi

Bir dönemin en ünlü Victoria's Secret modellerinden biri olan Brezilyalı Izabel Goulart, Alman Milli Takımı'nın kalecisi olan nişanlısı Kevin Trapp ile Fransa'ya bağlı Karayip denizindeki St. Barth adasında tatile çıktı.

41 yaşındaki Izabel Goulart ile 35 yaşındaki Kevin Trapp, deniz ve güneşin tadını çıkarırken, bir ara plaj tenisi oynayarak eğlendi.

Hem Izabel Goulart hem de Kevin Trapp, plajın en fit ikilisi olarak dikkatleri üzerine çekti.

2018'de nişanlanan çift, yeni yılı St. Barth sahilinde karşılamayı alışkanlık haline getirdi. Çift, 2026'ya yine çok sevdikleri tropikal bölgede girecek.

İkili, geçen yıl aynı tarihlerde, sahilde akrobatik hareketler yaparken objektiflere yansımıştı.