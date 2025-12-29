Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Izabel Goulart ve Kevin Trapp çifti St. Barth sahilinde görüntülendi

        Izabel Goulart ve Kevin Trapp çifti St. Barth sahilinde görüntülendi

        Izabel Goulart ile Kevin Trapp, St. Barth'ta güneşli havanın tadını çıkardı. Nişanlı çift, 2026'ya her sene olduğu gibi aynı sahil kasabasında girecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 16:17 Güncelleme: 29.12.2025 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alışkanlık haline getirdiler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bir dönemin en ünlü Victoria's Secret modellerinden biri olan Brezilyalı Izabel Goulart, Alman Milli Takımı'nın kalecisi olan nişanlısı Kevin Trapp ile Fransa'ya bağlı Karayip denizindeki St. Barth adasında tatile çıktı.

        41 yaşındaki Izabel Goulart ile 35 yaşındaki Kevin Trapp, deniz ve güneşin tadını çıkarırken, bir ara plaj tenisi oynayarak eğlendi.

        Hem Izabel Goulart hem de Kevin Trapp, plajın en fit ikilisi olarak dikkatleri üzerine çekti.

        REKLAM

        2018'de nişanlanan çift, yeni yılı St. Barth sahilinde karşılamayı alışkanlık haline getirdi. Çift, 2026'ya yine çok sevdikleri tropikal bölgede girecek.

        İkili, geçen yıl aynı tarihlerde, sahilde akrobatik hareketler yaparken objektiflere yansımıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakımevine yerleştirilen yaşlı adamın evinden 2 kamyon çöp çıktı

        Antalya'da apartman sakinlerinin başvurusu sonucu bakıma muhtaç haldeki yaşlı adam bakımevine yerleştirilirken, evinde biriktirdiği çöp ve atık malzemeler Kepez Belediyesi ekiplerince temizlendi. Ünsal Mahallesi 5118 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayanlar aynı apartmanın giriş kendisine ait dairede bakıma muhtaç halde yaşamını sürdüren 75 yaşındaki Şaban C. isimli vatandaşın evinde biriktirdiği çöpler ve gelen ağır koku nedeniyle ilgili kurumlara müracaatta bulundu. (IHA)

        #Izabel Goulart
        #Kevin Trapp
        #st. barth
        #tatil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları