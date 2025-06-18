İzmir'de kan donduran olay, pazartesi günü saat 17.00 sıralarında, Menderes ilçesi İZBAN Cumaovası İstasyonu'nda meydana geldi.

YOLCULARI RAHATSIZ ETTİ

Darp ile öldürülen Seydihan Alsaç, 44 yaşındaydı.

İddiaya göre, Aliağa istikametinden Torbalı istikametine ilerleyen İZBAN'a binen M.D. (37), Havalimanı İstasyonu'nda, trende sigara içip, diğer yolcuları rahatsız etti.

TRENDEN İNDİRİLDİ

DHA'daki habere göre bunun üzerine vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine M.D., Cumaovası İstasyonu'nda güvenlik görevlileri tarafından trenden indirildi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SALDIRDI

M.D., kendisini uyaran güvenlik görevlileri Seydihan Alsaç ile H.K.’ya (37) saldırıda bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

M.D. polis tarafından gözaltına alınırken, Seydihan Alsaç ile H.K. ise sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada tedaviye alınan Seydihan Alsaç, hayati tehlikesi nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Alsaç, dün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Alsaç'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çeşitli suçlardan 8 suç kaydı olan M.D. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İZBAN'DAN OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

AA'da yer alan habere göre İZBAN tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, güvenlik görevlilerinin tren içerisinde sigara içen ve kapıları tutarak hareket etmesini engelleyen yolcuya Adnan Menderes İstasyonu'nda müdahale ettiği belirtildi.

"DAMAR YIRTILMASI NEDENİYLE ÖLDÜ"

Güvenlik görevlilerinin şüpheliyi Cumaovası İstasyonu'nda trenden indirdiği ve agresif hareketlerini sürdürmesi üzerine arbede yaşandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çıkan arbedede 7 yıldır İZBAN'da özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Alsaç kafasından yaralanarak yere düştü. Şahıs daha sonra yerdeki güvenlik görevlimizin göğsüne düştü. İstasyona çağrılan polis ekipleri olaya müdahale etti, şahıs karakola götürülürken, güvenlik görevlimiz Alsaç ise hastaneye kaldırıldı. Göğsüne aldığı darbe nedeniyle tedavi altına alınan ve anjiyosu yapılan Alsaç, damar yırtılması nedeniyle ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Üzüntümüz büyük."