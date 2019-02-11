Muş'ta görev yapan acil, nöroloji, dahiliye, çocuk hastalıkları, kardiyoloji uzmanı doktorlar, kırsaldaki hastaneye gitme imkanı olmayan vatandaşlara ulaşmak amacıyla sosyal sorumluluk projesi başlattı.

AA'nın haberine göre; hastane yönetiminin de destek verdiği doktorlar, kendilerine tahsis edilen ambulansla hafta sonu tatil yapmak yerine köyleri dolaşarak vatandaşları sağlık taramasından geçiriyor. Vatandaşların şikayetlerini dinleyen, ilaçlarını nasıl kullanacaklarını anlatarak gönül bağı kuran doktorlar, sağlık kurumuna yönlendirilmesi gerekenlere de tetkiklerini ücretsiz yapma imkanı sunuyor. Proje kapsamında merkeze bağlı Kıyık köyüne giden doktorlar, vatandaşları muayene ederek dikkat etmeleri gereken konularda bilgilendirdi.

"BİZE GELEMEYENLERİN EVİNE GİDİYORUZ"

Hastane Başhekimi ve Acil Tıp Uzmanı Dr. Sinan Kaya, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, kentte çetin geçen kış mevsimi ve imkansızlıklar nedeniyle hastaneye gelmekte zorlanan yaşlı ve yatalak hastalar için köy köy gezdiklerini anlattı.

Hastanede görev yapan gönüllü doktorlar ve sağlık personeliyle kırsal bölgelerdeki hastalara yardımcı olmaya çalıştıklarını aktaran Kaya, "Köylerde hastalar gelip sağlık taramasından geçiyor. Bize gelemeyen hastaları evlerinde ziyaret ediyoruz. Acil durumu olan hastaları ambulansımızla gereken tedavisini yapmak için hastaneye götürüyoruz. Vatandaşların yoğun ilgisini görüyoruz" diye konuştu.

Nöroloji Uzmanı Dr. Durmuş Ali Şahin de muayenenin yanında bölge halkıyla tanışma fırsatı da bulduklarını belirterek, "Burada sağlık hizmetini almakta zorlanan hastalara yardımcı oluyoruz. Köyde mevcut hastalara baktık ve bazılarına yönlendirmelerde bulunduk" dedi.

Dahiliye Uzmanı Dr. Hasan Güney, kırsal alanda yaşayan vatandaşların kış mevsiminde hastalandıkları zaman merkezdeki hastanelere ulaşmada zorluk çektiklerini dile getirerek, "Biz de 'bir nebze faydalı olur' düşüncesiyle hafta sonlarında köylere gidip hastaları evlerinde muayene ediyoruz. Tedavi imkanımız varsa tedavi ediyoruz, hastaneye yatma durumu olursa ambulansımızla hastaneye götürüyoruz" diye konuştu.

EVDE OTURMAK YERİNE ŞİFA DAĞITMAYI TERCİH EDİYORLAR

Hafta sonu evde oturmak yerine şifa dağıtmayı tercih ettiklerini kaydeden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Atilla İçli ise merkeze ulaşamayan hastalara faydalı olmak için böyle bir proje başlattıklarını söyledi.

Köy muhtarı Mustafa Sönmez, doktorlara gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.