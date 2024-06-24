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        İzmarit faciası! Kara yolu alevlerin arasında kaldı

        Tekirdağ'da kara yolunun kenarında ekili olan 180 dönüm buğday küle döndü. İzmarit nedeniyle çıktığı iddia edilen yangında araçlar alevlerin arasında kaldı. Olayda 3 kişi dumandan etkilendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 13:01 Güncelleme: 24.06.2024 - 13:09
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ekili buğday tarlasında çıkan yangında 180 dönüm alan zarar gördü.

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        DHA'nın haberine göre alevlere müdahale eden 3 fabrika işçisinin dumandan etkilendiği yangında, dumanların kapladığı kara yolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

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        Ergene'nin Vakıflar Mahallesi, Yoztepe mevkisindeki biçilmemiş buğday tarlasında dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

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        Atılan bir sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

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        İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada çalıştıkları fabrikaya ilerleyen alevlere müdahale eden 3 fabrika işçisi, dumandan etkilendi.

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        İşçilere sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Dumanların kapladığı kara yolunda ise araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

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        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. 

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        Yangında yaklaşık 180 dönüm ekili alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlemek için inceleme başlatıldı. 

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