İzmir açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı
Giriş: 26.10.2024 - 00:08 Güncelleme: 26.10.2024 - 00:08
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında ekipler tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları lastik bottaki 22 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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