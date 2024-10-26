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        Haberler Gündem İzmir açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı - Güncel haberler

        İzmir açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı

        İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 00:08 Güncelleme: 26.10.2024 - 00:08
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        İzmir açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında ekipler tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

        Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları lastik bottaki 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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