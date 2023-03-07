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İzmir açıklarında 90 göçmen yakalandı, 20 göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yasa dışı yollarda yurt dışına çıkmaya çalışan 90 göçmen ise yakalandı

İzmir açıklarında 90 göçmen yakalandı, 20 göçmen kurtarıldı
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AA

İzmir'in Karaburun, Dikili, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı, 90 göçmen yakalandı. Ayrıca 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre; Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı, lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu, 73 düzensiz göçmeni yakaladı.

2 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında da fiber tekne ve deniz yatağı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi alındı.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerce, 17 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

20 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Ayrıca, Dikili ve Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve gemisi gönderildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 20 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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