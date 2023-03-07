Fay hattı haritasına göre İstanbul'da en riskli ve dayanaklı ilçeler

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AA

İzmir'in Karaburun, Dikili, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı, 90 göçmen yakalandı. Ayrıca 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı. AA'nın haberine göre; Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı, lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu, 73 düzensiz göçmeni yakaladı.

2 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında da fiber tekne ve deniz yatağı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi alındı. Bölgeye yönlendirilen ekiplerce, 17 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı