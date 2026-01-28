Habertürk
        İzmir barajlarında son durum nedir? 28 Ocak 2026 Çarşamba İzmir baraj doluluk oranları ile Balçova, Tahtalı, Ürkmez, Gördes, Güzelhisar son durum

        İzmir barajlarında son durum nedir? 28 Ocak 2026 Çarşamba İzmir baraj doluluk oranları

        İzmir'de kuraklığı bağlı olarak başlayan su krizi devam ediyor. Yüzde 7'ye kadar düşen baraj doluluk oranları, su kesintilerine neden olurken, şehrin son zamanlarda aldığı yağışın barajlara nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Peki, İzmir barajlarında son durum nedir? İşte, 28 Ocak Çarşamba 2026 İzmir barajlarındaki su seviyesi

        Giriş: 28.01.2026 - 16:06 Güncelleme: 28.01.2026 - 16:06
        Kurak geçen yaz aylarından sonra su krizi yaşayan şehirlerden biri olan İzmir'de sorun devam ediyor. Yüzde 7 civarında olan baraj doluluk oranı henüz şehre yeterli su kaynağı sağlayamıyor. Barajlarda kısmi hareketlilik gözükse de Gördes Barajındaki kuruma sürüyor. İşte, İZSU verileri ile 28 Ocak 2026 Çarşamba İzmir baraj doluluk oranı

        İZMİR'DE PLANLI SU KESİNTİLERİ SÜRÜYOR

        İzmir’de kuraklık nedeniyle 13 ilçede her gün planlı su kesintileri uygulanıyor. Kentte su tasarrufu amacıyla 6 Ağustos 2025 tarihinde başlatılan uygulamada; başlangıçta 3 günde bir yapılan kesintiler, 9 Eylül’den itibaren 2 günde bire, 10 Aralık’tan itibaren ise her gün uygulanacak şekilde güncellendi.

        İZMİR 28 OCAK 2026 GENEL BARAJ DOLULUK ORANI

        İzmir'de 28 Ocak Çarşamba günü genel baraj doluluk oranı yüzde 7,68 olarak ölçüldü.

        İZMİR 28 OCAK 2026 BARAJ DOLULUK ORANLARI

        Güzelhisar Barajı - Yüzde 43,42

        Balçova Barajı - Yüzde 15,74

        Gördes Barajı - Yüzde 0

        Tahtalı Barajı - Yüzde 2,55

        Ürkmez Barajı - Yüzde 11,73

        Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı - Yüzde 23,88

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
