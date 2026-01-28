İzmir barajlarında son durum nedir? 28 Ocak 2026 Çarşamba İzmir baraj doluluk oranları
İzmir'de kuraklığı bağlı olarak başlayan su krizi devam ediyor. Yüzde 7'ye kadar düşen baraj doluluk oranları, su kesintilerine neden olurken, şehrin son zamanlarda aldığı yağışın barajlara nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Peki, İzmir barajlarında son durum nedir? İşte, 28 Ocak Çarşamba 2026 İzmir barajlarındaki su seviyesi
Kurak geçen yaz aylarından sonra su krizi yaşayan şehirlerden biri olan İzmir'de sorun devam ediyor. Yüzde 7 civarında olan baraj doluluk oranı henüz şehre yeterli su kaynağı sağlayamıyor. Barajlarda kısmi hareketlilik gözükse de Gördes Barajındaki kuruma sürüyor. İşte, İZSU verileri ile 28 Ocak 2026 Çarşamba İzmir baraj doluluk oranı
İZMİR'DE PLANLI SU KESİNTİLERİ SÜRÜYOR
İzmir’de kuraklık nedeniyle 13 ilçede her gün planlı su kesintileri uygulanıyor. Kentte su tasarrufu amacıyla 6 Ağustos 2025 tarihinde başlatılan uygulamada; başlangıçta 3 günde bir yapılan kesintiler, 9 Eylül’den itibaren 2 günde bire, 10 Aralık’tan itibaren ise her gün uygulanacak şekilde güncellendi.
İZMİR 28 OCAK 2026 GENEL BARAJ DOLULUK ORANI
İzmir'de 28 Ocak Çarşamba günü genel baraj doluluk oranı yüzde 7,68 olarak ölçüldü.