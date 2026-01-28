Kurak geçen yaz aylarından sonra su krizi yaşayan şehirlerden biri olan İzmir'de sorun devam ediyor. Yüzde 7 civarında olan baraj doluluk oranı henüz şehre yeterli su kaynağı sağlayamıyor. Barajlarda kısmi hareketlilik gözükse de Gördes Barajındaki kuruma sürüyor. İşte, İZSU verileri ile 28 Ocak 2026 Çarşamba İzmir baraj doluluk oranı