İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, çöp topladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkanınca, İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de çalışan binlerce işçi 29 Mayıs günü greve gitti. Başta ulaşım olmak üzere birçok hizmet durma noktasına geldi. Çöplerin toplanmaması nedeniyle özellikle Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da çöp dağları oluştu. Yerli ve yabancı turistlerin gezip vakit geçirdiği bölgelere biriken çöpler, çevreye yayılan kötü koku hem esnafı ve bölgede yaşayan vatandaşları rahatsız etmeye başladı.

SENDİKA YÖNETİCİLERİNE TEPKİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, akşam satlerinde sosyal medya platform X'ten yaptığı paylaşımda, ilgili sendika yöneticilerine tepki gösterdi. Başkan Tugay paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "DİKS Genel İş Sendikası İzmir’de mantıklı hiçbir açıklaması olmayan bir grev sürecini, insanlarımızın günlük hayatını alt üst etme ve sağlıklarını bozmayı da göze alarak devam ettirme çabası içindedir. Bu esnada hem iş yapmaya çalışan arkadaşlarımız hem de belediye yöneticileri sık sık tehdit ve tacizlere maruz bırakılıyorlar. Bu baskı ve tehditlere boyun eğmem asla mümkün değildir. Grev bitsin diye çaba gösteriyorum, ancak makul olmayan, sorumsuzluk boyutunda taleplere kesinlikle 'evet' diyemem."

REKLAM Vatandaşlardan destek isteyen Başkan Tugay, "Grev öyle ya da böyle son bulacaktır. Dayatmalarla değil hukukla, siyasi ve idari sorumluluğumuzla İzmir adına gerekeni yapacağız. Bu süreç içinde; Şehrimize ve insanlarımıza sahip çıkmak adına, grev sonlanana kadar sizlerden dayanışma ve destek bekliyoruz. Hep birlikte çevremizi temiz tutalım, duraklarda bekleyen hemşehrilemizle araçlarımızı paylaşmaya çalışalım. İzmir’in dayanışma kültürünü gösterelim." dedi. "GREV HAKKINIZA SAYGILIYIM" Grevdeki işçilere çağrıda bulunan Başkan Tugay, paylaşımında şu ifadalere yer verdi: "Sevgili belediye çalışanları, grev hakkınıza sonuna kadar saygılıyım. Belediyenin daha fazla ücret ödeyebileceğine dair kanaatiniz varsa grev yapmaya devam edin. Ama, duyuyorum ki birçoğunuz mevcut durumdan yakınmakta. Sizlerin de yaşananlara anlam veremediğinizin farkındayım. Kurmaya çalıştığım tek şey, mali disiplini olan bir belediye, kamu kaynağını doğru kullanan bir yönetim anlayışıdır; Hem İzmir’in hem çalışanlarımızın geleceği için bunu yapmak zorundayım. Burada görev size düşüyor. Lütfen sendika yetkililerinin makul tekliflerle gelmesi için elinizden geleni yapın, hepimiz için çok geç olmadan."