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        Haberler Gündem Çevre İzmir Büyükşehir'e 3.7 milyon TL ceza | Son dakika haberleri

        Bakınlıktan İzmir Büyükşehir'e 3.7 milyon TL ceza

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, açık alanda vahşi depolama yaptığı belirlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 TL ceza uyguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 13:08 Güncelleme: 07.05.2025 - 13:08
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alanda çöp depolanmasıyla oluşan çevre kirliliği nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesine 3 milyon 739 bin 452 lira ceza uygulandığını bildirdi.

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        Bakanlığın sosyal medya hesabındaki açıklamaya göre, İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince Tire ilçesinde gerçekleştirilen denetlemelerde, Karateke mevkisindeki açık alanda "vahşi çöp depolama" yapıldığı tespit edildi.

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        İlgili çevre kanununa istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesine 3 milyon 739 bin 452 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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        #çevre haberleri
        #izmir haberleri
        #vahşi çöp toplama
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