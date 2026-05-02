İzmir Çevre Yolu ücretli mi olacak?

ANKA'nın haberine göre; Karayolları Genel Müdürlüğü, İzmir Çevre Yolu'nun ücretli hale getirileceği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarda; daha önce Ankara Çevre Yolu için dile getirilen asılsız iddiaların, bu kez İzmir Çevre Yolu üzerinden tekrar kamuoyu gündemine taşındığı görülmektedir. Konuya açıklık getirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen ve ücretsiz olarak hizmet vermekte olan çevre yollarının mevcut işletme yapısının değiştirilmesine yönelik alınmış herhangi bir karar söz konusu olmadığı gibi, ücretli hale getirilmesine yönelik bir çalışma da bulunmamaktadır."

