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        Haberler Gündem İzmir'de 116 kaçak göçmen yakalandı, 80 kaçak göçmen kurtarıldı - Güncel haberler

        İzmir'de 116 kaçak göçmen yakalandı, 80 kaçak göçmen kurtarıldı

        İzmir'in Çeşme, Menderes ve Urla ilçelerinde 41'i çocuk 116 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı, Karaburun ve Seferihisar ilçelerinde 11'i çocuk 80 kaçak göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 00:17 Güncelleme: 08.11.2024 - 00:17
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        İzmir'de 116 kaçak göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 07.40'ta Çeşme ve saat 23.30'da Menderes ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu 2 lastik bot tespit etti. Bölgelere giden ekipler, 2 lastik botta bulunan 17'si çocuk 76 kaçak göçmeni yakaladı. Saat 22.30'da Urla ilçesinde kara üzerinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Urla İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgeye giderek 24'ü çocuk 40 kaçak göçmeni yakaladı.

        Aynı gün saat 19.55’te Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit eden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan 2'si çocuk 45 kaçak göçmeni kurtardı. Saat 06.22’de ise Seferihisar ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu ve motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta bulunan göçmenlerin yardım çağrısı üzerine bölgeye giden ekipler, 9'u çocuk 35 kaçak göçmeni kurtarıldı.

        Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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