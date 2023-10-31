İzmir'de 117 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi İzmir'de, polis ekiplerinin diğer illerden kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi edinmesi üzerine yaptığı operasyonda, 117 bin adet sentetik ecza maddesi olan uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli de gözaltına alındı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği yönde bilgi aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, konuya ilişkin 3 şüpheli hakkında teknik ve fiziki takip başlattı.

Yapılan detaylı çalışma sonrasında, Bornova ilçesindeki bir depoda uyuşturucu madde olduğunu tespit eden ekipler, depoya baskın düzenledi.

Baskında 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada ise kutular içerisine konulmuş 117 bin 250 adet sentetik ecza malzemesi olan uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.