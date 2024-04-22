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        İzmir'de 2 gence öldüresiye dayak

        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşları 23 olan iki genç, tanımadıkları 7 kişinin tekme tokat ve demir çubuklu saldırısına uğradı. Gençlerin öldüresiye dövüldüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 12:25 Güncelleme: 22.04.2024 - 12:45
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        İzmir Karşıyaka'daki Bostanlı Mahallesi'nde dün gece iki genç öldüresiye dövüldü.

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        23 yaşlarında oldukları öğrenilen U.K. ve O.S. sokakta yürürken henüz belirlenemeyen nedenle 7 kişinin saldırısına uğradı.

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        U.K., gruptakilerin tekme yumruk ve demir çubuk darbeleriyle yere yığılırken, O.S. de tekme yumrukla acımasızca dövüldü.

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        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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        Saldırıya uğrayan iki genç, ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastanede tedavisi süren U.K. ve O.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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        Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.  U.K.'nin polisteki ifadesinde bir anda saldırıya uğradıklarını ve saldırganları tanımadıklarını söylediği öğrenildi.

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        Öte yandan gençlerin öldüresiye dövüldüğü anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

         

        #dayak
        #İzmir
        #kavga
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