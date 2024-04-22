İzmir'de 2 gence öldüresiye dayak
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşları 23 olan iki genç, tanımadıkları 7 kişinin tekme tokat ve demir çubuklu saldırısına uğradı. Gençlerin öldüresiye dövüldüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
İzmir Karşıyaka'daki Bostanlı Mahallesi'nde dün gece iki genç öldüresiye dövüldü.
23 yaşlarında oldukları öğrenilen U.K. ve O.S. sokakta yürürken henüz belirlenemeyen nedenle 7 kişinin saldırısına uğradı.
U.K., gruptakilerin tekme yumruk ve demir çubuk darbeleriyle yere yığılırken, O.S. de tekme yumrukla acımasızca dövüldü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Saldırıya uğrayan iki genç, ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavisi süren U.K. ve O.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. U.K.'nin polisteki ifadesinde bir anda saldırıya uğradıklarını ve saldırganları tanımadıklarını söylediği öğrenildi.