İZSU duyurdu: İzmir'de 24 saatlik su kesintisi yaşanacak! 17 mahalle etkilenecek
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), bağlantı çalışması nedeniyle İzmir'in bazı mahallelerinde 24 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada kesintiden 17 mahallenin etkileneceği kaydedildi. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte, İZSU açıklaması ile 23 Temmuz 2025 İzmir'de su kesintisi yapılacak mahalleler...
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 22 Haziran Salı günü İzmir'in bazı mahallelerinde su kesintisi gerçekleştireceğini bildirdi. Saat 09.00’da başlayacak kesintinin 24 saat süreceği belirtildi. Kesinti yapılacak mahalleler de açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, 17 mahalleye bir gün boyunca su verilmeyecek. İşte, 23 Temmuz 2025 İzmir’de su kesintisi yapılacak mahalleler...
İZMİR’DE 24 SAATLİK SU KESİNTİSİ
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre, Konak Üçyol Metro İstasyonu inşaat sahasında bağlantı çalışması gerçekleştirilecek.
Çalışma nedeniyle İzmir'de 17 mahallede 24 saat süreyle su kesintisi yapılacak.
HANGİ MAHALLERDE SULAR KESİLECEK?
22 Temmuz Salı günü saat 09.00 ile 23 Temmuz Çarşamba günü saat 09.00 arasında 24 saat süreyle su kesintisine gidilecek mahalleler şöyle;
Altıntaş
Barbaros
Mecidiye
Yeşiltepe
Fatih
Namık Kemal
Bozkurt
Dolaplıkuyu
Tuzcu
Ülkü
Süvari
Ali Reis
Kubilay
Yeni
Sakarya
Ballıkuyu
Akarcalı
İZSU ARIZA/KESİNTİ SORGULAMA EKRANI
İZSU arıza ve kesinti sorgulama ekranından mahalledenizdeki durumu öğrenebilirsiniz.