Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 2014-2016 yıllarında ankesör kart üzerinden ardışık ve bir düzen içinde arandıkları tespit edilen 62 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi.

17 KENTTE OPERASYON BAŞLATILDI

46 infaz ve koruma memuru, 4 zabıt katibi, 4 mübaşir, 1 icra memuru, 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 1 şoför, 1 teknisyen, 1 ceza infaz kurumunda görevli aşçı, 1 kaloriferci, 1 koruma ve güvenlik görevlisi ile örgütün mahrem imamlarıyla yoğun telefon irtibatı bulunan 1 zabıt katibinin yakalanması için polis harekete geçti. İzmir merkezli Adana, Manisa, Gaziantep, Balıkesir, Uşak, Isparta, Sivas, Elazığ, Karabük, Kütahya, Denizli, Ankara, Bursa, Erzincan, Kayseri ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 53 kişi gözaltına alınırken, 9 kişinin arandığı belirtildi.

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