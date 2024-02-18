Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de 69 gün arayla 2. kez yanan iş yeri küle döndü - Haberler

        İzmir'de 69 gün arayla 2. kez yanan iş yeri küle döndü

        İzmir Karabağlar'da bulunan bir ayakkabıcı dükkanı 69 gün arayla 2 kez yandı. Milyonlarca lira zarara uğrayan iş yeri sahibi Ahmet Dağ "2 ay önce yandı burası. Elektrikten kaynaklı olarak düşündük. Demek ki sabotajmış. Geçtiğimiz yangında 3-3,5 milyon TL o zaman zararım vardı. Şimdide 1-1,5 milyon TL zararım var. Şu an 2 milyon TL borcum var. Yandık, bittik. Bu işin peşini kesinlikle bırakmayacağım" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 09:40 Güncelleme: 18.02.2024 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        69 gün arayla 2. kez yandı, küle döndü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan bir ayakkabıcı dükkanında, 69 gün arayla 2. kez yangın meydana geldi. Alevlere teslim olan iş yeri kullanılmaz hale geldi. Çıkan yangınlarda milyonlarca lira zarara uğradığını belirten iş yeri sahibi Ahmet Dağ, “Şüphelendiğim durum var ama kişi olarak hiçbir kimse yok. Geçtiğimiz yangında 3-3,5 milyon TL o zaman zararım vardı. Şimdide 1-1,5 milyon TL zararım var” dedi.

        Edinilen bilgiye göre, 12 Aralık 2023 tarihinde gece saatlerinde alevlere teslim olan ve kullanılmaz hale gelen ayakkabıcı dükkanı, iş yeri sahibi tarafından yaklaşık 20 gün içerisinde tekrar açılarak hizmete vermeye devam etti. Ancak, yangından 69 gün sonra gece saat 03.51 sıralarında Çalıkuşu Mahallesi Eskiizmir Caddesi'nde bulunan iş yerinde tekrar bir yangın daha meydana geldi.

        REKLAM

        Ayakkabı ve çanta satan dükkanda çıkan yangında alevleri görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde çevre güvenliğini sağlarken alevler itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu güçlükle kontrol altına alındı.

        “YANDIK, BİTTİK! BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

        İş yeri 69 gün arayla 2. kez alevlere teslim olan işletme sahibi 53 yaşındaki Ahmet Dağ, “2 ay önce yandı burası. Elektrikten kaynaklı olarak düşündük. Demek ki sabotajmış. Bu yangını da sabotaj olarak düşünüyorum. Elektriği çok güzel yaptık, kaçağı yoktu. Şüphelendiğim durum var ama kişi olarak hiçbir kimse yok. Geçtiğimiz yangında 3-3,5 milyon TL o zaman zararım vardı. Şimdide 1-1,5 milyon TL zararım var. Şu an 2 milyon TL borcum var. Yandık, bittik. Bu işin peşini kesinlikle bırakmayacağım” dedi.

        İtfaiye ekiplerince ilk belirlemelere göre yangının elektrik tesisatından çıkmış olabileceği değerlendirilirken, kundaklama şüphesi üzerine ise polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #haberler
        #Son dakika haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İliç'te 9 işçiye ulaşma çalışmaları sürüyor
        İliç'te 9 işçiye ulaşma çalışmaları sürüyor
        Bitlis'te 'tefeci' operasyonu
        Bitlis'te 'tefeci' operasyonu
        Rize'de geri dönüş!
        Rize'de geri dönüş!
        Bodrum'da arızalanan feribot kurtarıldı
        Bodrum'da arızalanan feribot kurtarıldı
        Netanyahu gözünü kararttı
        Netanyahu gözünü kararttı
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "Delikanlı gibi, erkek gibi oynadık!"
        "Delikanlı gibi, erkek gibi oynadık!"
        Atatürk'e vize verdi
        Atatürk'e vize verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürültü çocuklarda duyma kaybına yol açıyor
        Gürültü çocuklarda duyma kaybına yol açıyor
        İsmail Kartal şov!
        İsmail Kartal şov!
        Eski eşi tarafından silahla vuruldu
        Eski eşi tarafından silahla vuruldu
        Galatasaray'dan tüm oyunculara mektup
        Galatasaray'dan tüm oyunculara mektup
        Karabük'teki kazalarda 1 ölü 4 yaralı
        Karabük'teki kazalarda 1 ölü 4 yaralı
        6 mürettebat için dalış yapıldı! Acı haber geldi!
        6 mürettebat için dalış yapıldı! Acı haber geldi!
        "Arda Güler savaşmak zorunda"
        "Arda Güler savaşmak zorunda"
        Akademisyenlerden Erzincan'daki maden göçüğü hakkında rapor
        Akademisyenlerden Erzincan'daki maden göçüğü hakkında rapor
        Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
        Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
        Kale suru sanılıyordu, kaçak olduğu ortaya çıktı!
        Kale suru sanılıyordu, kaçak olduğu ortaya çıktı!
        İzmir'in sokak lezzetleri geceleri de rağbet görüyor
        İzmir'in sokak lezzetleri geceleri de rağbet görüyor