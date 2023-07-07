İzmir'de anne ve oğlu evlerinde ölü bulundu

İzmir'de 88 yaşındaki anne ile 52 yaşındaki oğlu ölü bulundu
İzmir'de bir süredir kendilerinden haber alınamayan 88 yaşındaki anne ile 52 yaşındaki oğlu, evlerinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
İzmir'in Konak ilçesinde, komşularının bir süredir kendilerinden haber alamadığı anne Suzan Gürzeren (88) ile oğlu Yalçın Suat Gürzeren (52), evlerinde ölü bulundu.
APARTMAN SAKİNLERİ İHBAR ETTİ
DHA'nın haberine göre; olay, Atilla Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Bir süredir apartman içine yayılan kötü kokudan şikayetçi olan apartman sakinleri ihbarda bulundu. İhbar üzerinde adrese gelen polisler, kötü kokunun apartmana 4'üncü kattan yayıldığını tespit etti.
Bir süredir komşularından haber alınamadığını bildiren apartman sakinlerinin ifadeleri doğrultusunda, kapı açılmayınca polis tarafından olay yerine çilingir çağrıldı.
ANNE VE OĞLU ÖLÜ BULUNDU
Çilingir vasıtasıyla daireye giren polis ekipleri, anne Suzan Gürzeren ile oğlu Yalçın Suat Gürzeren'i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından anne ve oğlunun cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.