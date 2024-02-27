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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de bıçaklanan üniversiteli genç öldü

        İzmir'de bıçaklanan üniversiteli genç öldü

        İzmir'de 'kız arkadaşı' meselesinden çıkan kavgada üniversite öğrencisi Nebi Özdemir, şüpheli O.G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis ekipleri, cinayet zanlısı O.G'yi gözaltına aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 05:27 Güncelleme: 27.02.2024 - 05:27
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        İzmir'de üniversite öğrencisi Nebi Özdemir (22), tartıştığı O.G. (19) tarafından bıçaklı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. DHA'nın haberine göre; cinayet şüphelisi ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 16.50 sıralarında Sarıyer Mahallesi 5714/42 Sokak'ta meydana geldi. Gaziantep'ten gelen Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi Nebi Özdemir (22), sokakta O.G. (19) ile karşılaştı.

        BACAKLARINDAN VE GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

        İddiaya göre kız arkadaşı meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O.G, yanında getirdiği bıçakla Özdemir'i iki bacağından ve göğsünden bıçakladı. Özdemir aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, şüpheli O.G, olay yerinden kaçtı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Özdemir, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir, hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        ZANLI YAKALANDI

        Olay yerinden kaçan O.G, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Güzelbahçe ilçesinde suç aletiyle birlikte yakaladı.

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