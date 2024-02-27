İzmir'de bıçaklanan üniversiteli genç öldü

İzmir'de üniversite öğrencisi Nebi Özdemir (22), tartıştığı O.G. (19) tarafından bıçaklı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. DHA'nın haberine göre; cinayet şüphelisi ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 16.50 sıralarında Sarıyer Mahallesi 5714/42 Sokak'ta meydana geldi. Gaziantep'ten gelen Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi Nebi Özdemir (22), sokakta O.G. (19) ile karşılaştı.

BACAKLARINDAN VE GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI İddiaya göre kız arkadaşı meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O.G, yanında getirdiği bıçakla Özdemir'i iki bacağından ve göğsünden bıçakladı. Özdemir aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, şüpheli O.G, olay yerinden kaçtı.