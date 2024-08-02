İzmir'de orman yangını çıktı
İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
Tüpraş Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 3 su ikmal aracıyla yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.
Orman Bölge Müdürlüğü yangın ihbarının saat 17.06'da geldiğini, ilk müdahalenin saat 17.16'da yapıldığını bildirdi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.