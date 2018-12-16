Kahramandere Mahallesi'nde Derya Öztürk'e ait villada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Öztürk, villadan kendi imkanlarıyla çıkarken, yangına sitenin güvenlik görevlileri müdahale etti.



ÇEVREDEKİLER HABER VERDİ

AA'nın haberine göre çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının diğer villalara sıçramaması için bölgeye Güzelbahçe Belediyesi'ne ait arazözler de gönderildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, villa kullanılamaz hale geldi.

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