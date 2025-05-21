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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!

        İzmir'de, 75 yaşındaki Nihat Ali Fırat ile komşusu 63 yaşındaki Adnan Güngör arasında, bahçe sınırı nedeniyle çıkan tartışmada, Fırat komşusu Güngör'ü öldürüp, aynı silahla canına kıydı. Cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 11:44 Güncelleme: 21.05.2025 - 11:44
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        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
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        İzmir'in Foça ilçesinde alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Taşçı Sitesi Zorer Sokak'ta, Nihat Ali Fırat (75) ile komşusu Adnan Güngör (63) arasında, bahçe sınırı nedeniyle tartışma çıktı.

        ÖNCE KOMŞUSUNU SONRA KENDİSİNİ VURDU

        AA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Nihat Ali Fırat, tabancayla önce Güngör'e ardından da kendine ateş etti.

        İKİSİ DE OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşamlarını yitirdikleri belirlenen Nihat Ali Fırat ile Adnan Güngör'ün cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Olayla ilgili olarak jandarma tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

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        #İzmir
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