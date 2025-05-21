İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!

İzmir'in Foça ilçesinde alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Taşçı Sitesi Zorer Sokak'ta, Nihat Ali Fırat (75) ile komşusu Adnan Güngör (63) arasında, bahçe sınırı nedeniyle tartışma çıktı.

ÖNCE KOMŞUSUNU SONRA KENDİSİNİ VURDU

AA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Nihat Ali Fırat, tabancayla önce Güngör'e ardından da kendine ateş etti.

İKİSİ DE OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşamlarını yitirdikleri belirlenen Nihat Ali Fırat ile Adnan Güngör'ün cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili olarak jandarma tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.