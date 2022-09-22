Divan Residence'ı Teknik Yapı inşa edecek

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İzmir'de Teknik Yapı, Divan Residence projesi'ni inşa edecek. Ege Mahallesi'ne yapılacak proje Koç Grubu tarafından işletilecek. Toplam 674 bağımsız bölümden oluşacak projede 50 katlı bir residence bloğunun yanı sıra 12 ve 13 katlı iki adet blok yer alacak.

"EN ÖNCELİKLİ İŞİMİZ DEPREME DAYANIKLIK PROJE ÜRETMEK"

Divan Residence tanıtım toplantısında konuşan Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, yaşanan depremlerden sonra kentsel dönüşüm çalışmalarının İzmir’in en öncelikli konularından biri olduğunu belirtti. Durbakayım “Projemizdeki en temel özelliklerden biri deprem güvenliği olacaktır. Yaşam standartlarının yükseltilmesi, çevreye duyarlı donanımlar ve malzeme kullanımı da vazgeçilmez standartlarımız arasında yer alacak” dedi.

Teknik Yapı’nın yaklaşık 4 yıldır İzmir’de olduğunu belirten Durbakayım İzmir’in ihtiyaçlarını ve taleplerini çok iyi bildiğinin altını çizdi. Divan Residence projesinin depreme karşı güvenli bina özelliğinden öte sosyal ve kültürel açıdan Ege Mahallesi’ne (Alsancak bölgesine) katma değer kazandıracağını ifade eden Durbakayım “Divan Residence, yenilenmiş altyapı, çevreye duyarlı mimari yapı ve tasarım ile İzmir’in simge yapılarından biri olacak. İzmir’in simgesi olacak projenin işletmesini Koç Grubu’nun otelcilik ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren, uluslararası marka (land mark) olan Divan yapacak. Dönüşüm tamamlandıktan sonra projedeki restoranı ve site yönetimini Divan markasının üstlenmesi için anlaşma yaptık” dedi.

422 RESIDENCE DAİRE VE 4 TİCARİ ÜNİTE YER ALACAK

Divan Residence 9 bin 319,46 metrekare alan içerisinde yüksek blok olarak inşa edilecek. Sosyal tesisler, açık ve kapalı havuzlar, açık ve kapalı otoparklar ve 550 metrekare yeşil alana sahip projede, 422 residence daire ve 4 ticari ünite yer alacak. Proje, 1+1 ve 5+1’e kadar farklı büyüklükte ve normal, teraslı, dubleks, loft gibi farklı tip dairelerinden oluşacak. Büyüklükleri brüt 60,4 ile 522,24 metrekare arasında değişecek. Her dairede, Ege’yi izleme imkanı sunan tavandan yere kadar tasarlanmış özel kayar mekanizmalı doğrama sistemine sahip balkonlar olacak.

Lansmana özel olarak satışa sunulacak ilk etap dairelerin metrekare satış fiyatı yaklaşık 50 bin liradan, daire fiyatları ise 2 milyon 655 bin liradan başlayacak. Yine lansmana özel olarak Teknik Yapı tarafından desteklenen daire fiyatları, yüzde 15 indirimle banka ve kefilsiz olarak 36 aya varan vade ve aylık yüzde 0,99 faiz oranlarında satışa sunulacak. Divan Residence projesi için yaklaşık 3 milyar liralık hasılat öngörülüyor.