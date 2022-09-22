Divan Residence'ı Teknik Yapı inşa edecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Emlak İzmir'de Divan Residence tanıtıldı
ABONE OL

Divan Residence'ı Teknik Yapı inşa edecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı kentsel dönüşüm hamlelerinden biri için ilk adım atılıyor. Teknik Yapı'nın inşa edeceği Divan Residence, Koç Grubu tarafından işletilecek

İzmir'de Divan Residence tanıtıldı
HABERTURK.COM

İzmir'de Teknik Yapı, Divan Residence projesi'ni inşa edecek. Ege Mahallesi'ne yapılacak proje Koç Grubu tarafından işletilecek. Toplam 674 bağımsız bölümden oluşacak projede 50 katlı bir residence bloğunun yanı sıra 12 ve 13 katlı iki adet blok yer alacak.

"EN ÖNCELİKLİ İŞİMİZ DEPREME DAYANIKLIK PROJE ÜRETMEK"

Divan Residence tanıtım toplantısında konuşan Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, yaşanan depremlerden sonra kentsel dönüşüm çalışmalarının İzmir’in en öncelikli konularından biri olduğunu belirtti. Durbakayım “Projemizdeki en temel özelliklerden biri deprem güvenliği olacaktır. Yaşam standartlarının yükseltilmesi, çevreye duyarlı donanımlar ve malzeme kullanımı da vazgeçilmez standartlarımız arasında yer alacak” dedi.

Teknik Yapı’nın yaklaşık 4 yıldır İzmir’de olduğunu belirten Durbakayım İzmir’in ihtiyaçlarını ve taleplerini çok iyi bildiğinin altını çizdi. Divan Residence projesinin depreme karşı güvenli bina özelliğinden öte sosyal ve kültürel açıdan Ege Mahallesi’ne (Alsancak bölgesine) katma değer kazandıracağını ifade eden Durbakayım “Divan Residence, yenilenmiş altyapı, çevreye duyarlı mimari yapı ve tasarım ile İzmir’in simge yapılarından biri olacak. İzmir’in simgesi olacak projenin işletmesini Koç Grubu’nun otelcilik ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren, uluslararası marka (land mark) olan Divan yapacak. Dönüşüm tamamlandıktan sonra projedeki restoranı ve site yönetimini Divan markasının üstlenmesi için anlaşma yaptık” dedi.

422 RESIDENCE DAİRE VE 4 TİCARİ ÜNİTE YER ALACAK

Divan Residence 9 bin 319,46 metrekare alan içerisinde yüksek blok olarak inşa edilecek. Sosyal tesisler, açık ve kapalı havuzlar, açık ve kapalı otoparklar ve 550 metrekare yeşil alana sahip projede, 422 residence daire ve 4 ticari ünite yer alacak. Proje, 1+1 ve 5+1’e kadar farklı büyüklükte ve normal, teraslı, dubleks, loft gibi farklı tip dairelerinden oluşacak. Büyüklükleri brüt 60,4 ile 522,24 metrekare arasında değişecek. Her dairede, Ege’yi izleme imkanı sunan tavandan yere kadar tasarlanmış özel kayar mekanizmalı doğrama sistemine sahip balkonlar olacak.

Lansmana özel olarak satışa sunulacak ilk etap dairelerin metrekare satış fiyatı yaklaşık 50 bin liradan, daire fiyatları ise 2 milyon 655 bin liradan başlayacak. Yine lansmana özel olarak Teknik Yapı tarafından desteklenen daire fiyatları, yüzde 15 indirimle banka ve kefilsiz olarak 36 aya varan vade ve aylık yüzde 0,99 faiz oranlarında satışa sunulacak. Divan Residence projesi için yaklaşık 3 milyar liralık hasılat öngörülüyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TOKİ'den yeni indirim kampanyası! TOKİ indirim kampanyası detayları neler?
EMLAK TOKİ'den yeni indirim kampanyası
Bütçeye maliyeti 170 milyar TL
EMLAK Bütçeye maliyeti 170 milyar TL
Rekor artış! Konut fiyatları temmuzda yıllık yüzde 173.8 yükseldi - Haberler
EMLAK Konut fiyatlarında rekor artış
Kılıçdaroğlu'dan sosyal konut açıklaması
EMLAK Kılıçdaroğlu'dan sosyal konut açıklaması
Son dakika: Ağustos ayı konut satış verileri açıklandı
EMLAK Konut satışları ağustosta düştü
Sosyal konut projesine 1 milyon 565 bin başvuru
EMLAK 1.5 milyonu aştı
Sosyal konut için 507 bin kişi başvurdu
EMLAK Sosyal konut projesine yoğun ilgi
'Özel sektör olarak her türlü desteğe hazırız'
EMLAK 'Özel sektör olarak her türlü desteğe hazırız'
Sektörden 'sosyal konut projesi' değerlendirmesi
EMLAK İnşaatta canlanma bekleniyor!
TOKİ sosyal konut fiyatları Türkiye ortalamasının altında - Haberler
EMLAK Fiyatlar Türkiye ortalamasının altında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.