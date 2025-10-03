Habertürk
        İzmir'de firari 5 hükümlü yakalandı

        İzmir'in Bayraklı ilçesindeki polis denetimlerinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 06:30 Güncelleme: 03.10.2025 - 06:30
        İzmir'de firari 5 hükümlü yakalandı
        Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, ilçede huzur ve güven ortamının sağlanması adına denetlemeler gerçekleştirdi.

        DHA'nın aktardığı habere göre; ekiplerin yaptığı kontrollerde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y, 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B, 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D, 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.A.K, ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D yakalandı. Firari hükümlüler işlemlerinin yapılması için gözaltına alındı.

        Öte yandan, ilçede otomobil ile havaya ateş ederek vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attığı tespit edilen B.M, A.G. ve A.A, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Takip sonucu 3 şüpheli Sakarya Caddesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürüldü.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adalet Mahallesi'nde bir kişinin çatı katından havaya rastgele ateş açtığı bilgisi üzerine yaptığı çalışmada şüphelinin B.Ç. olduğu belirlendi. B.Ç'nin ateş ettiği evin arkadaşı Y.C.B'ye ait olduğu belirlenince savcılık izni ile evde arama yapıldı. Aramada 2 bin 934 sentetik ecza hapı ve 1 tabanca ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        *Haberin ilk görselinde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

