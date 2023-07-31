İzmir'de hipodromda sıra kavgası: 6 yaralı
İzmir Buca'daki Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Şirinyer Hipodromu At Hastanesi'nde at sahipleri arasında çıkan 'kontrol sırası' tartışmasında 6 kişi yaralandı
Buca ilçesinde bulunan Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) Şirinyer Hipodromu At Hastanesi'nde at sahipleri arasında çıkan sıra kavgasında 6 kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre; Şirinyer Hipodromu At Hastanesi'nde atların kontrolleri için sıraya giren sahipleri arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine kürekle saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Polis ekipleri tarafları ayırırken, olayda yaralanan 6 kişi çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.