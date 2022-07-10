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İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

İzmir'in Urla-Karaburun kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi 6 kişi ise yaralandı

İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
İzmir'de kaza! 1 ölü 6 yaralı
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AA

İzmir'in Urla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

C.A. idaresindeki 35 AE 6817 plakalı otomobil, Urla-Karaburun kara yolundaki Balıklıova Mahallesi yakınlarında O.A. yönetimindeki 35 AGU 958 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Emine Akşit'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan C.A, B.A. ve A.S.A. ile O.A, Z.A. ve R.A. ambulanslarla Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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