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İzmir'de kadın cinayeti: Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sokakta tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı

İzmir'de kadın cinayeti: Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
AA

Alınan bilgiye göre, M.Ş, 196 No'lu Sokak'ta tartıştığı kişi tarafından bıçakla ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Ş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüphelinin bir araçla olay yerinden kaçtığını belirleyen polis ekipleri çalışma başlattı. AA'nın haberine göre; aracı Nazarköy Mahallesi girişinde terk edilmiş halde bulan ekiplerin şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

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