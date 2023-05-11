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İzmir'de kahvehanede silahlı çatışma: 5 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Menderes ilçesinde kahvehanede iki grup arasında alacak-verecek nedeniyle çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Çevrede korku ve paniğe neden olan çatışmada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı

İzmir'de kahvehanede silahlı çatışma: 5 ölü, 2 yaralı
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DHA

Olay, akşam saatlerinde ilçede bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, alacak-verecek nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup konuşmak için kahvehanede bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Kahvehanede bulunan müşteriler panik ve korku içerisinde kaçışırken, silah sesleri çevrede de endişe yarattı. İki gruptaki kişilerin de silahlarla ateş açtığı çatışmada 7 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede silahla vurulan Timuçin Altınel, Süreyya Bayrak, Barış Coşgun, Rıdvan Bağcalı ve Ozancan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgada yaralanan M.Y. ve A.K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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