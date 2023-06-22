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İzmir'de kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'in Selçuk ilçesinde ağaçların arasında ölü bulunan kişinin, kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Cinayet zanlısı kardeş, polis ekiplerince gözaltına alındı

İzmir'de kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
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DHA

İzmir'in Selçuk ilçesinde Kadir İ. (33) isimli kişi ağaçların arasında ölü bulundu. Kadir İ'nin, kardeşi A.E.İ. (19) tarafından bıçakla öldürüldüğü belirlendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Zafer Mahallesi 3040 sokakta meydana geldi. Ağaçların arasında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen kişinin isminin Kadir İ. olduğu belirlenirken, ceset, savcılık ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışma sonucunda Kadir İ'yi, kardeşi A.E.İ'nin öldürdüğünü saptadı.

Gözaltına alınan A.E.İ, emniyetteki ifadesinde, ağabeyi Kadir İ'yi, kız kardeşi ve annesine uyuşturucu etkisi altındayken sürekli şiddet uyguladığından dolayı bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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