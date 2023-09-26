İzmir'de kaza yapan motosikletli öğretmen hayatını kaybetti
İzmir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet refüje çarptı. Kazda başını beton zemine vuran motosiklet sürücüsü öğretmen hayatını kaybetti
İzmir'in Konak ilçesinde refüje çarpan motosikletteki öğretmen yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, kız arkadaşıyla buluştuktan sonra evine giden Ahmet Mustafa Yıldırım'ın (32) kullandığı motosiklet, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde refüje çarptı.
BAŞINI BETON ZEMİNE ÇARPTI
Kazanın şiddetiyle başını beton zemine vuran Yıldırım, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Dershanede matematik öğretmenliği yaptığı öğrenilen Yıldırım'ın cenazesi incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.