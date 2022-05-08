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İzmir'de kopan kaya parçası, apartman duvarını yıktı

İzmir'in Konak ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçası bir apartmanın duvarına zarar verdi

İzmir'de kopan kaya parçası, apartman duvarını yıktı
Kopan kaya parçası duvarı yıktı
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AA

İzmir'de Turgutreis Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın duvarına yamaçtan kopan kaya parçası çarptı. Apartman sakinlerinin haber vermesiyle binaya itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; kaya parçasının çarpması nedeniyle apartmanın birinci katında oturan Atakan Kaplayan'ın evinin bir odasının kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Atakan Kaplayan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, evine 6 ay önce taşındığını belirterek, "Oda boştu. Kedilerimizin yuvası vardı. Allah'tan onlar da yoktu." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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