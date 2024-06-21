İzmir'de olay, dün akşam saat 21.20 sıralarında Demirköprü Mahallesi 6189/2 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bina yöneticisi Hüseyin Akıncı (38) ve apartman sakini D.E.A. (43) arasında, apartman önündeki molozların kaldırılmaması sebebiyle tartışma çıktı.

BİNA YÖNETİCİSİNİ BOĞAZINDAN VURDU

İHA'da yer alan habere göre olayın büyümesi üzerine D.E.A., yanındaki tabancayla Akıncı'ya ateş etti. Boğazından yaralanan Akıncı kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden ayrıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanlarınca ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve durumu ağır olan Hüseyin Akıncı, kaldırıldığı özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.