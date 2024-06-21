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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de moloz kavgasında bina yöneticisini öldürdü - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Moloz kavgasında bina yöneticisini öldürdü!

        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, apartman önündeki molozların kaldırılmaması sebebiyle çıktığı ileri sürülen tartışmada, bina yöneticisi 38 yaşındaki Hüseyin Akıncı'yı tabancayla vurarak öldüren apartman sakini 43 yaşındaki D.E.A., emniyete giderek teslim oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 09:05 Güncelleme: 21.06.2024 - 09:06
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        Moloz kavgasında bina yöneticisini öldürdü!
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        İzmir'de olay, dün akşam saat 21.20 sıralarında Demirköprü Mahallesi 6189/2 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bina yöneticisi Hüseyin Akıncı (38) ve apartman sakini D.E.A. (43) arasında, apartman önündeki molozların kaldırılmaması sebebiyle tartışma çıktı.

        BİNA YÖNETİCİSİNİ BOĞAZINDAN VURDU

        İHA'da yer alan habere göre olayın büyümesi üzerine D.E.A., yanındaki tabancayla Akıncı'ya ateş etti. Boğazından yaralanan Akıncı kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden ayrıldı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanlarınca ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve durumu ağır olan Hüseyin Akıncı, kaldırıldığı özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        ZANLI, POLİSE GİDİP TESLİM OLDU

        Öte yandan, cinayet şüphelisi D.E.A., suç aleti tabanca ile bir süre sonra Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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