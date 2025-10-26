Habertürk
        İzmir'de narkotik baskınında polise silahlı saldırı!

        İzmir'in Konak ilçesinde arama yapmak için gittikleri evde şüphelilerle polis ekipleri arasında çıkan arbedede açılan ateş sonucu polis memuru A.C.Ş., yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, kaçan 1 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Giriş: 26.10.2025 - 18:28 Güncelleme: 26.10.2025 - 18:28
        İzmir'deki olay, saat 00.30 sıralarında Konak ilçesi 845 Sokak'ta meydana geldi. Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine bir eve gitti. Evde arama yapmak isteyen polis ekipleriyle şüpheliler arasında arbede çıktı. Bu sırada şüphelilerden biri polis memuru A.C.Ş. tabancayla ateş etti. Kurşunlar polis memurunun sağ bacağına, dizine ve kalçasına isabet etti. İhbar üzere bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Şüphelilerden 20 suç kaydı bulunan H.E. (38) ve 4 suç kaydı olan M.E. (31) olay yerinde gözaltına alınırken, 9 ayrı suç kaydı bulunan İ.A. (25) ise kaçtı. Evde yapılan aramada olayda kullanılan tabanca ele geçirildi.

        Polis ekipleri İ.A.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

