İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevruz'da eylem hazırlığındaki PKK terör örgütü ile bağlantılı şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerçekleştirilen çalışmada ekipler, terör örgütü ile bağlantıları bulunan ve nevruz günü sokak eylemi yapacak kişiler tek tek tespit etti.

Yapılan tespitler sonrası İzmir merkezli ve Aliağa ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve evlerinde örgütsel malzeme, dijital delil elde edilen şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.