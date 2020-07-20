15 dakikada 100 bin lira kül oldu

DHA

Buca ilçesindeki Vali Rahmi Bey İlkokulu'nun velileri, 15 Temmuz’u 16’sına bağlayan gece istedikleri öğretmenlerin sınıflarına çocuklarını yerleştirebilmek için sıraya girdi. Saat 11.00 sıralarında başlayan bekleyiş, saat 23.00'e kadar sürdü. Sıranın karışmaması için kendi aralarında liste hazırlayan veliler, istedikleri öğretmenin sınıf kontenjanı dolmadan yer kapmaya çalıştı.

Öte yandan okul bahçesinde sandalyeleriyle nöbet tutan bazı velilerin arasında çıkan tartışma, diğerleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çıkan tartışmaya ihbar üzerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Okul bahçesinde adeta kamp kuran, koronavirüs tedbirlerine de uymayarak sosyal mesafeyi hiçe sayan yüzlerce velinin davranışı, şaşkınlığa sebep olurken, Buca Kaymakamlığı o görüntülerle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, okul müdürü Mehmet Y.’nin, soruşturma bitinceye kadar tedbir amaçlı olarak açığa alındığı belirtildi.