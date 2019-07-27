İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Fatma Demir (65),kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazadan sonra otomobilden inerek yaya olarak kaçan sürücü ise polis tarafından kısa süre sonra yakalandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Onur Mahallesi 7371 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Demir'e, A.B. yönetimindeki 35 AGB 494 plakalı otomobil çarptı. Talihsiz kadın çarpmanın şiddetiyle yola savrularak ağır yaralanırken, sürücü ise otomobili bırakarak olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Demir'i yapılan ilk müdahalenin ardından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Demir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaza sonrası kaçan A.B.'yi yakalayarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.